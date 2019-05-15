Букмекеры назвали фаворитов 2-го полуфинала «Евровидения-2019»

Завтра, 16 мая, в Израиле пройдёт 2-й полуфинал конкурса песни «Евровидение-2019». Букмекеры назвали страны, у которых наивысшие шансы попасть в решающий этап соревнования.
По оценкам аналитиков БК «Фонбет», почти наверняка в финале окажутся Дункан Лоуренс из Нидерландов (коэффициент 1.01), швед Джон Лундвик (1.02), россиянин Сергей Лазарев (1.02), Chingiz из Азербайджана (1.04), представитель Швейцарии Лука Хэнни (1.05) и певица с Мальты Микела Паче (1.10).
Кроме того, согласно прогнозам букмекеров, хорошие шансы пройти в финал есть у норвежской группы KEiiNO (1.30), Тамары Тодевски из Северной Македонии (1.37) и армянской певицы Srbuk (1.57).
Поставить на Леонору из Дании можно за 1.72. Вероятность прохода в финал Эстер Пеони из Румынии эксперты оценили коэффициентом 2.20. За 2.40 можно поставить на представительницу Албании Йониду Маличи, а за 2.95 на австрийку Pænda. Шансы Юрийса Векленко из Литвы аналитики оценили коэффициентом 3.60.
Сделать ставку на Анну Одобеску из Молдовы можно с коэффициентом 4.00.Поставить на хорватского певца Роко можно за 4.90.
По оценке букмекеров, меньше всего шансов пройти в финал имеют Ирландия и Латвия. Сделать ставку на ирландку Сару Мактерман можно с коэффициентом 7.00, а на латвийскую группу Carousel за 7.90.
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