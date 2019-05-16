Швеция – Австрия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Швеции и Австрии. Игра состоится сегодня, 16 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: Швеция выиграет как минимум в 5 шайб за 1.55.



«Шведы мастеровитее, лучше. Если не станут дурака валять, то успех им обеспечен. Я думаю, что они выиграют, эти хоккеисты уже вкатились, почувствовали свою игру, проблем в этом матче не должно возникнуть. Чувствуют себя очень хорошо, уверенно, показывают хорошую игру. Всё это будет способствовать их победе и преимуществу в три-четыре шайбы по итогам матча.



Австрийцы хоть и хорошо играют, но в этом матче им почти ничего не светит. Сборная Австрии может попробовать у французов очки отобрать, если сыграет с ними достойно. А в этом матче всё понятно и очевидно. Но при этом задачу остаться в лиге для австрийцев никто не отменял», — сказал Кожевников.