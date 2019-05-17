ЦСКА — «Реал»: котировки на полуфинальный матч баскетбольной Евролиги

Сегодня в Витории (Испания) московский ЦСКА и мадридский «Реал» сыграют в полуфинале баскетбольной Евролиги. Встреча начнётся в 22:00 мск.
Поставить на москвичей можно с коэффициентом 1.90. Это соответствует вероятности 50%. За 1.90 же можно сделать ставку на победу испанского клуба.
Шансы ЦСКА выиграть Евролигу эксперты оценивают коэффициентом 3.40. На испанцев можно поставить с коэффициентом 3.00. Больше всего шансов, по оценке аналитиков, у турецкого «Фенербахче» (коэффициент 2.80), который в другом полуфинале сыграет с ещё одним турецким клубом «Анадолу Эфес» (7.00).
Вероятность того, что команды наберут в матче как минимум 165 очков, букмекеры оценили коэффициентом 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что общее число очков, набранных командами, не достигнет отметки 165.
В регулярном чемпионате ЦСКА дважды победил «Реал»: на выезде команда Димитриса Итудиса выиграла 93:88, а дома — 82:78.
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