Франция – Словакия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Франции и Словакии. Игра состоится сегодня, 17 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Словакии в 2 шайбы или больше за 1.60.



«Вот в этом матче наконец словакам пора вернуть должок. Набрать те самые очки, которые обидно были потеряны в концовках матчей с канадцами и немцами. Настало их время на домашнем турнире. Безусловно, «лягушатники» будут сражаться, вцепятся, вгрызутся, но удача на этот раз должна улыбнуться хозяевам льда. У них и команда помастеровитее, и болельщики поддержать своих любимцев придут. Они погонят команду вперёд.



У словаков очень хороший вратарь. С учётом всего этого, а также давления на французов со всех сторон им явно будет очень тяжело, могут расклеиться и в итоге проиграют. Встреча будет принципиальная. Французы хоть и готовы больше, а словаки явно не в своей форме, но они должны побеждать. Должна эта прогулка по французской улочке оказаться лёгкой для сборной Словакии. Я искренне желаю им победы и ставлю на это событие. Кровь из носа, но очень нужна им эта победа. Плюс у французов вратари не такие сильные, их можно и нужно пробивать», — сказал Кожевников.