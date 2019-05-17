Финляндия – Великобритания: прогноз Александра Кожевникова на ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Финляндии и Великобритании. Игра состоится сегодня, 17 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Финляндии в 6 шайб или больше за 1.70.



«Простой, очевидный, предсказуемый для анализа и ставок матч нас ждёт. Очевидно, что финская дружина сильнее и выше британцев на голову, которых в высшей лиге не было 50 лет. Финны вдоволь повеселятся над соперником и накидают ему минимум штучек шесть, а может, и все 10, как россияне итальянцам. Крупный счёт нас ожидает в этом матче.



Британцы совершенно не похожи на расслабленных канадцев, но очевидно, что больно разный уровень у команд. Сборная Великобритании с американцами 6:3 сыграла. США победили. Канадцам же в матче с финнами явно было, простите, до лампочки на итоговый результат встречи.



Финны будут британцев добивать. Но добивать, понятное дело, в хорошем, игровом смысле. Бывают, конечно, у нас в хоккее боксёрские поединки, но это явно не та игра, где такое в принципе возможно. На двоих в этом матче, думаю, будет минимум шесть-семь шайб. Таким образом, ещё одна ставка – верховой матч, тотал больше 5,5 шайбы», — сказал Кожевников.