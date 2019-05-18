«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на матч 29-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.92.



«Боюсь, получить удовольствие от игры “Крылья Советов” — “Спартак” не получится. Красно-белые доживают сезон. На мой взгляд, “Спартак” не провалил весенний отрезок с Кононовым. Проблема не только в нём, проблема в том, что состав разбалансирован, несколько травм. Все это сделало «Спартак» командой плохо управляемой с точки зрения выбора состава и тактики.



Ни о каком бесковском футболе речь идти не может. “Спартак” сыграл скучно и прагматично в нескольких матчах, одержав сухие победы. Но в Самаре это продолжаться не может. Теоретически, конечно, и здесь оборона “Спартака” может выдержать, но мне представляется, что сухая серия не может продолжаться так долго.



Возьмите матч с “Уфой” на “Открытие Арене” — во втором тайме любая атака гостей заканчивалась голевыми моментами. “Крылья” забьют, несмотря на все их проблемы. Они неудачно сыграли с “Ахматом” и при этом все равно забили. У “Крыльев”, к сожалению, один за другим выбывают бывшие спартаковцы — травмы получили Самедов и Джано. Но в целом эта команда умеет играть со “Спартаком”. Моя ставка на этот матч — обе забьют».