«Крылья Советов» – «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 29-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 «Крылья Советов» — «Спартак». Игра состоится 18 мая и начнется в 19:00 мск.



Ставка: ничья за 3.25.



«Спартаку», чье нападение я считал лучшим в России, сейчас очень трудно даются голы. «Крылья Советов» же находятся в зоне переходных матчей. Очков самарцы набирают мало, но при этом игра у них есть. В этом прогнозе я во многом отталкиваюсь от фактора своего поля.

Думаю, родные стены позволят «Крыльям» зацепить очки в этой непростой встрече. Победу, конечно, волжане вряд ли добудут, но вот на ничью наиграть, считаю, они вполне могут», — сказал Ловчев.