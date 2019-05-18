Букмекеры рассказали о ставках россиян на Евровидение-2019

18 мая пройдет финал песенного конкурса Евровидение-2019. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на конкурс.
На момент публикации больше всего денег поставлено на победу Дункана Лоуренса из Нидерландов — 28%. 27% объёма рынка пришлось на победу Сергея Лазарева. На 3-м месте — австралийка Кейт-Миллер Хадке (12%).
По словам маркетинг-директора БК «Фонбет» Алины Якиревич, после полуфиналов укрепились позиции Нидерландов и России, кроме того, в лидеры выбилась Австралия.
Самая крупная ставка, принятая компанией на конкурс, составляет 308 тыс. рублей. Игрок поставил эти деньги на победу Нидерландов с коэффициентом 1.72. На втором месте — 120 тыс. рублей, которые клиент БК поставил на то, что Сергей Лазарев войдёт в шестёрку сильнейших.
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