Букмекеры рассказали о ставках россиян на Евровидение-2019

18 мая пройдет финал песенного конкурса Евровидение-2019. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на конкурс.



На момент публикации больше всего денег поставлено на победу Дункана Лоуренса из Нидерландов — 28%. 27% объёма рынка пришлось на победу Сергея Лазарева. На 3-м месте — австралийка Кейт-Миллер Хадке (12%).



По словам маркетинг-директора БК «Фонбет» Алины Якиревич, после полуфиналов укрепились позиции Нидерландов и России, кроме того, в лидеры выбилась Австралия.



Самая крупная ставка, принятая компанией на конкурс, составляет 308 тыс. рублей. Игрок поставил эти деньги на победу Нидерландов с коэффициентом 1.72. На втором месте — 120 тыс. рублей, которые клиент БК поставил на то, что Сергей Лазарев войдёт в шестёрку сильнейших.

Лазарев – всё? Ставки и прогнозы букмекеров на Евровидение-2019 перед финалом На Евровидении-2019 окончились полуфиналы. Сергей Лазарев прошёл в финал, но его шансы победить стали ниже. Как так?