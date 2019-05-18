Латвия — Россия: букмекеры оценили шансы команд в матче ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 18 мая, сборные Латвии и России сыграют на ЧМ-2019 по хоккею. Начало встречи — в 13:15 мск.



Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.10. Это примерно 86% вероятности. Сделать ставку на сборную Латвии можно за 19.00 (5%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 11.00 (9%).



Вероятность успеха россиян с учётом овертайма и серии буллитов эксперты оценили коэффициентом 1.05. На Латвию можно поставить за 11.00.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 1.70. На ТМ 5.5 шайб можно поставить за 2.15.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход матча — победа России со счётом 4:1 (коэффициент 12.00).



Россия лидирует в группе, набрав максимально возможные 12 очков. Сборная Латвии — на 5-м месте, у неё в активе 6 очков.