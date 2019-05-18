«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз Владимира Стогниенко на финал Кубка Англии

Известный телекомментатор Владимир Стогниенко дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Начало встречи 18 мая 2019 года запланировано на 19:00 мск.
Ставка: ТБ 1,5 мяча во втором тайме за 1.80.
«Уотфорд», в общем, не хватило на конец сезона — после героической победы над «Вулвз» в полуфинале Кубка команда проиграла 4 матча из 6 в АПЛ и финишировала в итоге за пределами десятки. Кроме того, «Уотфорд» плохо играет с топ-соперникам — в матчах с «большой шестеркой» команда в этом сезоне набрала только 3 очка, обыграв в начале сезона «Тоттенхэм».
При этом в атаке по-прежнему есть люди, которых стоит опасаться: неприятный для «Сити» Дини, техничные и быстрые Деулофеу с Перейрой, мощный Дукуре. Не все они сейчас в лучшей форме, но моменты у «Уотфорда» точно будут. Проблема в том, что сдерживать атаки соперника команде Грасии сейчас особо нечем. «Ман Сити» остался шаг до требла — вероятность того, что «Уотфорд» помешает им его сделать, невелика.
Команда Гвардиолы четко провела финиш сезона, справилась с нервами и вряд ли задрожит теперь на «Уэмбли». У Пепа в распоряжении весь состав и почти неограниченное количество вариантов. «Уотфорд» точно будет сражаться, но есть подозрение, что до конца его не хватит. Первый гол откроет игру, вероятность того, что он случится уже в первом тайме, велика, так что можно выбрать ТБ 1,5 мяча во втором тайме. У обеих команд мощная (хоть и в разной степени) атака и есть уязвимости в обороне — при нормальной реализации голов выглядит неплохо".
- 18 мая 2019
-
15:50
-
15:10
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 17 мая 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 16 мая 2019
-
20:24
-
19:00
-
18:00