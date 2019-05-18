«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз Дениса Казанского на финал Кубка Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на финальный матч Кубка Англии сезона-2018/19 «Манчестер Сити» — «Уотфорд».



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Финал Кубка Англии буду смотреть в Кошице. На чемпионате мира по хоккею с огромным количеством болельщиков из Британии. Они впервые на чемпионате мира и гуляют везде. Кстати, тут много болельщиков и «Сити», и «Уотфорда», поэтому компания будет крутая. Надеюсь, у вас такая же.



«Сити» — чемпион, это понятно. Выносит всех одним махом. Обратил бы внимание, что в Кубке у них не всё так легко получается. Вспомните матчи с «Суонси» и «Брайтоном», там была тяжелейшая битва. Во-вторых, обратил бы внимание на то, что «Сити» достаточно регулярно пропускает. В половине из последних восьми матчей они точно пропустили.



Что касается «Уотфорда», то тут есть несколько причин быть уверенным, что команда будет биться. Во-первых, это Англия. Во-вторых, они вполне могут квалифицироваться в Европу, а если нет, тогда эта возможность уйдет к «Вулверхэмптону», у которого они выиграли в полуфинале, да и как выиграли.



В-третьих, в последних трех матчах «Уотфорд» всякий раз забивает в ворота «Манчестер Сити». Так что, думаю, в этой ситуации неплохо рисуется «обе забьют»».