«Арсенал» — «Краснодар»: котировки на матч 29-го тура РПЛ

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги сыграют «Арсенал» и «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 19 мая, начало — в 16:30 мск.



По оценке экспертов, шансы гостей выше. Поставить на «Краснодар» можно с коэффициентом 2.15, что соответствует вероятности 44%. Шансы хозяев победить аналитики оценили коэффициентом 3.35 (28%). Сделать ставку на ничью можно за 3.40 (28%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.00. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.80. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.80. За 1.90 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 6.50).



За 2 тура до финиша команда Мурада Мусаева занимает 3-е место, набрав 50 очков. Туляки (45) — на 6-м месте.