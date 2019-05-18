Прогнозы букмекеров: Нидерланды — фаворит ставок на финал Евровидения-2019

Букмекеры обновили линию на победителя конкурса песни Евровидение-2019 перед стартом финала.

Главный фаворит конкурса — представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Поставить на его успех можно за 1.65 (45%). В тройке лидеров также австралийка Кейт-Миллер Хадке (6.50, 11%) и Джон Лундвик из Швеции (8.00, 10%).

Поставить на триумф россиянина Сергея Лазарева в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 12.00 (шансы — 7%). Перед полуфиналом сделать ставку на Лазарева можно было за 8.00. Попадание Лазарева в тройку идёт за 3.10 (28%).

Лазарев – всё? Ставки и прогнозы букмекеров на Евровидение-2019 перед финалом На Евровидении-2019 окончились полуфиналы. Сергей Лазарев прошёл в финал, но его шансы победить стали ниже. Как так?

Финал Евровидения пройдёт в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве, где представители 26 стран поборются за первое место популярного музыкального конкурса. Сергей Лазарев выступит в первой части финала смотра под пятым номером.