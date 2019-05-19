«Эйбар» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 38-го тура Примеры «Эйбар» — «Барселона».
Ставка: “Эйбар” не проиграет за 1.98.
«У “Барсы” получается скомканный сезон после вылета из Лиги чемпионов. Эмоционально это очень серьезно давит, а впереди еще финал Кубка короля. В ходе нынешнего сезона, особенно после того как было оформлено чемпионство, видим, что “Барселона” на выезде играет далеким от оптимального составом. С “Ливерпулем” это один раз помогло, второй раз — нет. Мне кажется, Вальверде снова прибегнет к ротации перед финалом Кубка Испании с “Валенсией”.
“Эйбар” уже привык играть с большими командами, тем не менее матч с “Барселоной” — это событие. Им ничего особенно уже не нужно в чемпионате, над ними ничто не довлеет. “Эйбар” в нынешнем сезоне уже показал себя командой боевитой. Думаю, хозяева дадут бой и “Барселоне”.
Предлагаю задуматься над вариантом 1Х, “Эйбар” не проиграет. “Барсу” можно поймать, если выйдет не в оптимальном составе».
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