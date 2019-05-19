«Наполи» — «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии
Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз и сделал ставку на матч Серии А «Наполи» — «Интер».
Ставка: ничья за 3.56.
«Спаллетти должен сделать так: взять очки в Неаполе, которому ничего не нужно, а потом поделиться ими с бывшей командой — «Эмполи», которая борется за выживание. «Наполи» проводит странный сезон. Последний домашний матч, но ничего выдающегося Анчелотти сделать не удалось, чтобы как-то особенно попрощаться с публикой.
«Наполи» уже отдал очки команде, которой они были нужнее, — «Аталанте». Думаю, и в этом матче их возьмет тот, кому они нужнее. Скорее всего ничья. У «Интера» три ничьи в четырех последних матчах, ну и «Наполи» тоже негоже проигрывать в последнем домашнем матче».
- 19 мая 2019
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
- 18 мая 2019
-
21:39
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
15:50
-
15:10
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
Партнерский контент