«Наполи» — «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз и сделал ставку на матч Серии А «Наполи» — «Интер».



Ставка: ничья за 3.56.



«Спаллетти должен сделать так: взять очки в Неаполе, которому ничего не нужно, а потом поделиться ими с бывшей командой — «Эмполи», которая борется за выживание. «Наполи» проводит странный сезон. Последний домашний матч, но ничего выдающегося Анчелотти сделать не удалось, чтобы как-то особенно попрощаться с публикой.

«Наполи» уже отдал очки команде, которой они были нужнее, — «Аталанте». Думаю, и в этом матче их возьмет тот, кому они нужнее. Скорее всего ничья. У «Интера» три ничьи в четырех последних матчах, ну и «Наполи» тоже негоже проигрывать в последнем домашнем матче».