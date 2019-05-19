«Наполи» — «Интер»: прогноз Юрия Розанова на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч 37-го тура Серии А «Наполи» — «Интер». Начало встречи 19 мая 2019 года запланировано на 21:30 по московскому времени.



Ставка: «Интер» не проиграет за 1.62, индивидуальный тотал «Наполи» меньше 1,5 мяча за 1.75.



«Думаю, что разность мотиваций (миланцам ведь этот матч намного важнее) сыграет роль. Нужно ли «Интеру» будет выигрывать, устроит ли команду ничья — всё равно шансы гостей не проиграть, по-моему, остаются очень высокими. Отсюда и ставки: «Интер» как минимум не проиграет. А там уже как пойдет».

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