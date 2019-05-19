«Наполи» — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 37-го тура Серии А сезона-2018/19 «Наполи» — «Интер».
Ставка: ничья за 3.45.
«У «Наполи» уже нет задач, команда проводит ужины, посвященные окончанию сезона. «Интер» же сейчас, обыграв «Кьево», уже чувствует себя более-менее спокойно, хотя видно, что команда еще не решила задачу попадания в Лигу чемпионов на 100%. Так что, думаю, нас ждет в этом плане очень упорный матч, со стороны «Интера» уж точно. Но «Наполи», повторю, сезон закончил.
Хотел бы поставить на победу «Интера», но, так как матч в Неаполе, а «Интер» не всегда стабилен, возьму чистую ничью».
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