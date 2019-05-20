Канада — Дания: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Канада — Дания. Встреча состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.



Ставка: победа Канады с форой "-4" за 2.13.



«21 мая подопечные Алена Виньо встретятся с американцами, а пока — небольшой аперитивчик. Сборная Дании. Если бы не эта игра со звёздно-полосатыми, ситуация выглядела бы просто — не мудрим и берём солидную фору на поймавшего кураж фаворита. Но поскольку перед ключевой игрой группового этапа соблазн поберечь силы слишком велик, очевидный вариант не кажется надёжным.



Сборная Дании ещё несколько дней назад решила основную задачу на ЧМ-2019 — одержала две победы и полностью обезопасила себя от понижения в классе. С Францией кое-как разобрались в серии буллитов (5:4Б), а вот Великобританию обработали как надо — 9:0. Ниже шестого места скандинавы уже точно не упадут.



Правда, и выше вряд ли поднимутся. Поражения от Германии (1:2), Финляндии (1:3) и США (1:7) чётко показали реальный уровень: обученная команда с неплохой защитой и слабым составом, которой сильно не хватает индивидуально сильного лидера. Свои одну-две шайбы датчане заковыривают, но не более.



Понятно, что если Канада сыграет на уровне предыдущего матча, то спокойно разнесёт соперника. Но «кленовым листьям» завтра играть с США, а Дании — со Словакией. Так что можно ожидать ротации с обеих сторон и, возможно, даже выхода вторых вратарей. Заключительный тур будет важнее и для тех и для других. Мы бы выбирали между П1 + ТБ 6,5 шайб за 2.02 и П1 с форой "-4" за 2.13, хотя надёжностью тут и не пахнет.



Также стоит присмотреться к вариантам ИТБ 1,5 шайбы Канады в первом периоде за 2.03 и ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.60. Хозяева наверняка постараются побыстрее снять все вопросы, чтобы не напрягаться и поработать на статистику во второй половине встречи».

Канада — Дания. Прогноз: «кленовые листья» разомнутся перед матчем с США Сборная Дании ещё несколько дней назад решила основную задачу на ЧМ-2019.