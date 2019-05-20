Франция – Великобритания: прогноз Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Франции и Великобритании. Игра состоится сегодня, 20 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Франции в 2 шайбы или больше за 1.68.



«Всё ясно мне в этом матче. Конечно, битва будет, но победят в ней французики, к этой игре они готовились. Для них она самая важная, решающая. Французы прекрасно знают, как играть.



Англичане будут сопротивляться, по-любому. Неплохие хоккеисты в этой команде тоже есть. Думаю, что только в одну шайбочку сборная Франции сможет победить. У англичан получается что-то лишь местами, поскольку нет той должной сбалансированности, которая имеет место в других командах, более серьезных. Вратарская позиция там тоже не сильно радует. «Трёхцветные» поопытнее будут, может, даже и в две шайбы смогут выиграть. Вряд ли англичане много пропустят, к игре они тоже готовились, понимая, что если они в ней выиграют, то в лиге их оставят. И тогда вылетают французы. А если проиграют, то это для англичан однозначный вылет. Без вариантов», — сказал Кожевников.