Швеция — Россия: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют сборные Швеции и России. Начало встречи — в 21:15 мск.
Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 47% вероятности. Сделать ставку на сборную Швеции можно за 3.20 (30%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.20 (23%).
Вероятность победы россиян с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.60. На шведов можно сделать ставку за 2.35.
Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 1.85. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.95.
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 2:2 (коэффициент 11.00).
Сборная России занимает 1-е место в группе B, набрав 18 очков. У Швеции 3-я строчка и 15 очков в активе.
- 21 мая 2019
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 20 мая 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 мая 2019
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00