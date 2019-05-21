Швеция — Россия: котировки на матч ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею сыграют сборные Швеции и России. Начало встречи — в 21:15 мск.



Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 47% вероятности. Сделать ставку на сборную Швеции можно за 3.20 (30%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.20 (23%).



Вероятность победы россиян с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.60. На шведов можно сделать ставку за 2.35.



Сделать ставку на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 1.85. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.95.



По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 2:2 (коэффициент 11.00).



Сборная России занимает 1-е место в группе B, набрав 18 очков. У Швеции 3-я строчка и 15 очков в активе.