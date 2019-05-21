Финляндия – Германия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Финляндии и Германии. Игра состоится сегодня, 21 мая, в Кошице на арене «Стил».



Ставка: победа Германии в основное время за 6.75.



«Финны не будут биться в этом матче. Им всё равно, на кого в плей-офф попадать. Они будут готовиться. Это последняя игра группового этапа. Финны вышли, немцы вышли, канадцы с американцами тоже в плей-офф. Финны должны победить. Будут стараться не попасть на сборную России. Я думаю, что мы у шведов выиграем в одну-две шайбы, но об этом позже поговорим, в прогнозе на тот матч.



Немцы тоже попытаются хорошо сыграть. Думаю, что будет без разницы, потому что немцы команда достаточно плотная. Уже готовятся к этой игре. У немцев всё продумано заранее, натура такая. Момент будет – зацепятся, а если нет – просто отпустят игру. Финны намедни выиграли со счётом 3:0 у сборной Франции, но не так уверенно же. У финнов не самая сильная команда сейчас. Немцы будут играть по счёту. Очень постараются. А давайте поставим на победу сборной Германии в этом матче», — сказал Кожевников.