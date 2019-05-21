Норвегия – Латвия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Норвегии и Латвии. Игра состоится во вторник, 21 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.
Ставка: победа Латвии в основное время за 1.75.
«Я думаю, что тут вообще без вариантов. Выиграет Боб Хартли, вернее, его подопечные. Он умеет вести игру, собирать звенья. По большому счету, там у латвийцев только одно звено забрасывает в основном, в большинстве. Он сделал обалденное большинство. Вот это ему плюс. Но это же не тренерская команда, там играют хоккеисты, которые не дают никому играть. Очень цепкие, с характером, жесткие, злые. Все латыши такие, поэтому исходить будем из этого. Сборная Латвии должна победить», — сказал Кожевников.
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