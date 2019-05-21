Швеция — Россия: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Швеции и России. Игра состоится сегодня, 21 мая, в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.



Ставка: победа Швеции в основное время за 2.60.



«Обе команды обыграли Швейцарию и теперь будут выяснять в очном противостоянии, кому играть против Германии в четвертьфинале. Швеция начала турнир с поражения от Чехии, но в остальных матчах добилась побед. Россия же пока не теряла очков и во всех матчах побеждает, но только две игры были против сильных соперников, а главные матчи – впереди. В них и станет ясно, способны ли россияне обыгрывать главных фаворитов турнира. Конечно, Россия уже обыграла и Чехию, и Швейцарию, но в этих матчах они, можно сказать, набирали форму перед плей-офф.



Швеция смотрится хорошо, но потенциал этой команды оценить сложно, когда она играет против Италии или Австрии. Матч с сильной Чехией был первым на турнире, и то поражение ещё ни о чём не говорит. Со Швейцарией был непростой поединок, одержана трудная победа.



Предыгровые расклады, кто какое место займёт в группе В, можно будет делать только после матча Чехия – Швейцария. Устроит ли россиян в этом матче минимальное поражение? Надеюсь, что Чехия победит, поэтому поставлю на команду Грёнборга. Думаю, Швеция выиграет в основное время», — сказал Вуйтек.