Швеция — Россия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2019 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею Швеция — Россия. Матч начнётся в 21:15 мск 21 мая.
Ставка: победа России в основное время за 2.25.
«Что можно сказать по матчу Швеция — России. Думаю, что наши ребята почувствовали игру. Две встречи были достаточно жесткие, темповые.
Думаю, что наши должны победить. В одну шайбу так точно, а может, будет и разница в две, если в пустые ворота забьют. Наша команда сильнее в нападении. Шведы также неплохи, но у нас есть характер. Это видно по команде.
Многое будет зависеть от игры вратарей. Два вратаря у нас хороших, поэтому думаю, что мы победим. По мастерству шведы нам не уступают, а вот за счет нашего российского характера можем победить с разницей в 1-2 шайбы», — сказал Кожевников.
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