«Локомотив» — «Урал»: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка России

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» в финале Кубка России сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 22 мая, на стадионе «Самара Арена» в Самаре.



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.75.



«Эта пара встречалась только что в чемпионате. Не так давно они уже играли в финале Кубка России, и «Локомотив» победил.



Сейчас наблюдается какое-то обострение, судя по высказываниям президента «Урала» Григория Иванова. Его команда не очень хочет в этом финале выступить в роли овцы, которую ведут на заклание. Видимо, «Урал» всерьёз рассчитывает на то, что сможет добиться результата.



Но мне всё-таки кажется, «Локомотив» намного прагматичнее, лучше по исполнительским качествам, суммарному классу игроков. Плюс «Локомотив» понимает, что это единственный титул, который для него разыгрывается. Сезон довольно скомканный. Была неудача в Лиге чемпионов. Долго шла борьба за участие в следующей Лиге чемпионов, которая закончилась успехом.



Думаю, для «Локомотива» этот матч значит гораздо больше, чем для «Урала». Екатеринбургу не хватит победного менталитета.



1.75 на победу «Локомотива» — на мой взгляд, хорошая ставка, тем более что в последних играх чемпионата не так уж сильно утруждали себя «железнодорожники». Наверняка они готовились к финалу Кубка России. И, думаю, они его выиграют в основное время», — сказал Андронов.