«Локомотив» – «Урал»: прогноз Александра Шмурнова на финальный матч Кубка России

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2018/19 «Локомотив» — «Урал». Встреча в Самаре начнётся сегодня, 22 мая, в 18:30 мск.
Ставка: пенальти в матче за 2.97.
«Отсутствие в составе «Урала» дисквалифицированного Эрика Бикфалви — важнейший предматчевый факт. Именно «десятка» екатеринбургской команды создаёт главные угрозы у ворот соперников в лучших матчах «Урала». Без Бикфалви придётся гораздо больше времени уделять обороне, рассчитывая на редкие вылазки. Однако и они могут оказаться опасными, так что играть предложенный букмекерами явный низ как-то не хочется. Выбираю просто победу «Локомотива» в основное время, а в качестве дополнительной ставки сыграю пенальти (в матче, а не серию, разумеется). Игры внутри штрафных, особенно у ворот «Урала», по-моему, должно быть предостаточно», — сказал Шмурнов.
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