Финляндия — Швеция: эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 23 мая, в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Финляндии и Швеции. Начало встречи — в 21:15 мск.
Поставить на победу Швеции в основное время можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 61% вероятности. Сделать ставку на сборную Финляндии можно за 4.70 (21%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (18%).
Вероятность прохода шведов в полуфинал аналитики оценили коэффициентом 1.30. На страну Суоми можно сделать ставку за 3.60.
Поставить на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.15. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.70.
По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт встречи — ничья 2:2 (коэффициент 12.00).
На групповом этапе шведы стали третьими в своей восьмёрке, набрав 15 очков. Финны заняли 2-е место в группе А, набрав 16 очков.
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