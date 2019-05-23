Финляндия — Швеция: эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 23 мая, в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Финляндии и Швеции. Начало встречи — в 21:15 мск.



Поставить на победу Швеции в основное время можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 61% вероятности. Сделать ставку на сборную Финляндии можно за 4.70 (21%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (18%).



Вероятность прохода шведов в полуфинал аналитики оценили коэффициентом 1.30. На страну Суоми можно сделать ставку за 3.60.



Поставить на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.15. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.70.



По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт встречи — ничья 2:2 (коэффициент 12.00).



На групповом этапе шведы стали третьими в своей восьмёрке, набрав 15 очков. Финны заняли 2-е место в группе А, набрав 16 очков.