Чехия — Германия: котировки на матч 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Сегодня, 23 мая, в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Чехии и Германии. Начало встречи — в 21:15 мск.
Поставить на победу Чехии в основное время можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 72% вероятности. Сделать ставку на сборную Германии можно за 7.70 (13%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (15%).
Вероятность прохода чехов в полуфинал аналитики оценили коэффициентом 1.17. На США можно сделать ставку за 5.10.
Поставить на то, что команды забросят как минимум 6 шайб, можно за 2.00. На ТМ 5,5 шайбы можно поставить за 1.80.
По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт встречи — победа Чехии со счётом 3:1 (коэффициент 13.00).
На предварительном этапе Чехия стала 2-й в группе B, набрав 18 очков. Германия заняла 3-е место в группе А, заработав 15 очков.
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