Россия — США: прогноз Владимира Вуйтека на матч ЧМ-2019 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и США. Игра состоится сегодня, 23 мая и начнётся в 17:15 мск.



Ставка: победа России в основное время за 1.45.



«Должен поздравить российских болельщиков с красивой победой над Швецией. Я был на этой игре, и сборная Россия просто колоссально играла. Думал, шведы будут лучше. Швеция меня разочаровала, и не только в этой игре. В первом периоде еще неплохо играли, может быть, были чуть лучше, повели – 1:0. А во втором периоде уже был концерт сборной России. Я давно не видел такого периода в матчах двух сильных команд. Не думаю, что Россия в этом матче использовала весь потенциал.



США тоже разочаровывают. Перед чемпионатом их считали одним из фаворитов турнира, но пока что их результат – четвертое место в группе. Канадцам проиграли без вариантов в последнем матче в группе. Только не помогли словакам, обыграв немцев. И сейчас матч против России, которая выиграла все матчи в чемпионате. Россия на этом чемпионате вне конкуренции. Если она будет играть так же, то у нее не должно возникнуть проблем. Россия должна поддержать свой стандарт и обыграть американцев.



Тяжело сказать, готовятся американцы специально к плей-офф, или у них просто не получается хорошая игра. Да, у американцев есть Кейн, есть ван Римсдайк, но у сборной США нет такого качества, как у россиян, нет множества игроков, которые на ведущих ролях. Большинство игроков хорошего, но среднего уровня.



У России нет слабых мест. Вратари стоят хорошо, даже защита хорошо играет, защитники показывают мировой уровень, хотя я перед чемпионатом предполагал, что в этой линии возможны проблемы. Ну а про нападение и говорить нечего – там все мастера. Все голы они точно не забили в матче против шведов. Плюс очень здорово играют в защите, несколько игр на чемпионате сыграли на ноль. Все игроки работают на команду.



Очень хорошо смотрится звено Гусев – Анисимов – Кучеров. Гусев раздает передачи, в этом он мастер: смотрит в одну сторону, а отдает в другую. Анисимов в этом звене очень здорово играет в центре. Я его знаю уже несколько лет, но он никогда на чемпионатах не играл в лидирующих звеньях. Всегда был где-то под другими, в третьем-четвертом звене. А сейчас его звено даже можно назвать первым. Пока у россиян не работает вторая пятерка большинства, но у первой хорошо идет. Что будет в этой игре – увидим. Но в других командах бывало, что и одной бригады большинства хватало для побед, так что и вторая, как говорится, не нужна.



Американцы пока играют как-то без желания. Но в одном матче плей-офф могут обыграть даже Россию. Как в 2016 году обыграли сборную Чехии в четвертьфинале, когда чехи заняли первое место в группе, а американцы – четвертое. Они знают, как настроиться на решающие матчи, но, думаю, эту Россию они не смогут остановить. На победу россиян с преимуществом в две-три шайбы я бы не рискнул поставить, но не исключаю и такого результата. Это одна игра, может так получиться, что американцы первыми забьют. И тогда уже будут сложности у России, чтобы забить. Поэтому ставлю просто на победу России в основное время», — сказал Вуйтек.