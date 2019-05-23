Финляндия – Швеция: прогноз Владимира Вуйтека на матч 1/4 финала ЧМ-2019

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч четвертьфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными Финляндии и Швеции. Игра состоится сегодня, 23 мая, начало — в 17:15 мск.
Ставка: ничья в основное время за 5.00.
«Это северное дерби, и тяжело предсказать, чем закончится матч. Тут может быть ничья и овертайм. В овертайме или по буллитам я поставил бы на шведов. Ожидаю ровной игры, и, возможно, одной из команд всё-таки удастся одержать победу в одну шайбу. У финнов не звёздная команда, есть молодые игроки, но она хорошо играет тактически, не пропускает много. Если шведы не улучшат игру, а будут играть как с Россией, Чехией или Швейцарией, то может случиться и ничья. От Швеции я ждал большего, состав у неё практически весь из НХЛ, но пока мы не видим их сильной игры. Может, они затаились перед плей-офф, но я не верю, что команда за день перевернётся. Игра будет закрытой, предположу счёт 2:2, не больше», — сказал Вуйтек.
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