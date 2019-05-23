Россия — США: букмекеры оценили шансы команд после 2-го периода матча ЧМ-2019

После двух периодов четвертьфинального матча ЧМ-2019 по хоккею сборная России обыгрывает команду США со счётом 2:1. Букмекеры оценили шансы команд перед 3-м игровым отрезком.
Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.20. Это соответствует вероятности 77%. Шансы сборной США аналитики оценили коэффициентом 14.00 (6%). На ничейный исход предлагается коэффициент 5.80 (17%).
Сделать ставку на то, что Россия выйдет в полуфинал турнира, можно с коэффициентом 1.08 (86%). Поставить на американцев можно за 6.40 (14%).
По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт матча, — 3:1 в пользу команды Ильи Воробьёва (коэффициент 4.80).
В 1-м периоде счёт открыл Никита Гусев, удачно сыграв на добивании. Затем Михаил Сергачёв удвоил преимущество России, реализовав большинство. В начале 2-го периода Брейди Шей отквитал одну шайбу.
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