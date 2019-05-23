Букмекеры назвали шансы России выиграть ЧМ-2019 после победы над США

По мнению аналитиков букмекерских контор, сборная России после победы над командой США в четвертьфинале ЧМ-2019 существенно улучшила свои шансы на итоговый триумф в турнире.



Поставить на победу коллектива Ильи Воробьева на ЧМ можно за 1.9 (вероятность около 50%). До матча с командой США, в котором Россия победила со счётом 4:3, букмекеры предлагали коэффициент 2.3 (41%) на итоговый триумф россиян. Соответственно шансы сборной Воробьёва выросли практически на четверть.

Главным соперником России на ЧМ-2019 по хоккею остаётся Канада, которая за 0,3 секунды до завершения четвертьфинального матча против Швейцарии сравняла счёт (2:2) и победила соперника в овертайме.

В полуфинале соперником сборной России может стать Швеция, Финляндия или Германия.

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