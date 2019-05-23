Букмекеры: коэффициент на Канаду достигал 60.00 в матче со Швейцарией на ЧМ-2019

Букмекерские конторы были уверены в поражении сборной Канады от Швейцарии в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 за несколько секунд до конца основного времени встречи.



Об этом свидетельствуют коэффициенты, которые букмекеры предлагали на исход основного времени перед судьбоносной шайбой канадцев, заброшенной за 0,3 секунды до финального свистка. Коэффициент на ничью достигал 15.00 (шансы около 6%), а на победу Канады — 60.00 (шансы около 2%).

Ставка в 1000 рублей на ничейный исход основного времени перед второй шайбой канадцев принесла бы выплату в размере 15 тысяч рублей в отдельных букмекерских конторах.



Гол в третьем периоде сравнял счёт и дал Канаде возможность победить в овертайме (3:2 ОТ).

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