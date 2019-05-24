Гол за 0.4 секунды до сирены на ЧМ-2019 принес клиенту букмекера 280 тыс. рублей
Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 1 млн рублей на победу Канады с учётом овертайма и буллитов в матче 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею против Швейцарии. Коэффициент пари составил 1.28.
По ходу встречи канадцы уступали 1:2, но сумели перевести встречу в овертайм за 0.4 секунды до финальной сирены. Эту шайбу забросил Дэймон Сиверсон. Перед голом коэффициент на победу Канады составлял 60.00, это примерно 2% вероятности. В дополнительное время победу Канаде принёс Марк Стоун, воспользовавшийся ошибкой голкипера сборной Швейцарии.
Таким образом, ставка клиента БК сыграла благодаря сумасшедшему камбэку сборной Канады. На выплату игрок получил 1 280 000 рублей.
В 1/2 финала ЧМ-2019 канадцы 25 мая сыграют со сборной Чехии.
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