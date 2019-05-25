«РБ Лейпциг» — «Бавария»: прогноз Нобеля Арустамяна на финал Кубка Германии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Германии сезона-2018/19 «РБ Лейпциг» — «Бавария».
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Если учесть, что «Бавария» выиграла чемпионат, причем в последнем туре разгромила «Айнтрахт», нетрудно предположить, что ребята отмечали, довольны успехом. Но мы знаем, что мюнхенцы ставят цель — выиграть все турниры, и Кубок Германии, естественно, один из них.
«Лейпциг» оставил по итогам сезона двоякое впечатление. Не могу сказать, что команда стала открытием чемпионата Германии или, напротив, разочарованием. Но, в любом случае, в составе команды — интересные и качественные футболисты.
«Бавария», конечно, в финале фаворит. Но игра будет после чемпионского матча, игра будет эмоциональной из-за статуса, и я бы поставил на то, что обе команды забьют».
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