«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Нобеля Арустамяна на финал Кубка Испании

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» — «Валенсия».
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.
«Понятно, что у «Барселоны» большое разочарование от Лиги чемпионов. Я думаю, что команда и весь город ждали, безусловно, финал еврокубка. Но, уверен, «Барса» постарается реализовать себя и исправиться перед болельщиками в финале Кубка Короля. Для Испании, кстати, это довольно престижный турнир.
Что касается «Валенсии», то ей в этом году 100 лет. У команды были планы выиграть Лигу Европы, но не удалось. Были планы и на Кубок, и они остаются. Но я не думаю, что «Валенсия» в этом матче фаворит.
Думаю, у «летучих мышей» будет желание сыграть аккуратно, от обороны. И я бы поставил в этом матче на тотал меньше 2,5».
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