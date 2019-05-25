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«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Нобеля Арустамяна на финал Кубка Испании

«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Нобеля Арустамяна на финал Кубка Испании
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Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на финал Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» — «Валенсия».

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.40.

«Понятно, что у «Барселоны» большое разочарование от Лиги чемпионов. Я думаю, что команда и весь город ждали, безусловно, финал еврокубка. Но, уверен, «Барса» постарается реализовать себя и исправиться перед болельщиками в финале Кубка Короля. Для Испании, кстати, это довольно престижный турнир.

Что касается «Валенсии», то ей в этом году 100 лет. У команды были планы выиграть Лигу Европы, но не удалось. Были планы и на Кубок, и они остаются. Но я не думаю, что «Валенсия» в этом матче фаворит.

Думаю, у «летучих мышей» будет желание сыграть аккуратно, от обороны. И я бы поставил в этом матче на тотал меньше 2,5».

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