«Барселона» — «Валенсия»: котировки на финальный матч Кубка Испании

Сегодня, 25 мая, в Севилье состоится финальный матч за Кубок Испании сезона-2018/19. В решающей встрече сыграют «Барселона» и «Валенсия». Матч начнётся в 22:00 мск.



Поставить на победу каталонцев в основное время можно за 1.62. Это соответствует вероятности 59%. Сделать ставку на клуб из Валенсии можно с коэффициентом 5.20 (18%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.10 (23%).



Вероятность победы «Барселоны» в матче эксперты оценили коэффициентом 1.28. Сделать ставку на «Валенсию» можно за 3.70.



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.60. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.35. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.63. За 2.15 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (коэффициент 7.50).



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