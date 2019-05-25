Россия — Финляндия: прогноз «Чемпионата» на матч 1/2 финала ЧМ-2019 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею Россия — Финляндия. Встреча 1/2 финала состоится сегодня, 25 мая, начало — в 16:15 мск.



Ставка: победа России с форой "-1,5" за 1.82.



«Сборная России заметно сильнее оппонента по составу, вопросов нет. Финны не склонны к атакующим кружевам и передачам от борта к борту, их состав переполнен дебютантами ЧМ. Зато наказывать за недоработки в защите, недооценку и отсутствие должного желания они готовы всегда. Так было во встрече с Канадой, так произошло и накануне.



Если наши хоккеисты сыграют внимательно и обойдутся без подарков, то наверняка выиграют с разницей в 2-3 шайбы. Но при слабом переходе из атаки в оборону и преждевременных мыслях о финале с Канадой проблемы непременно возникнут. Поскольку по общему качеству игры вопросов к россиянам по-прежнему нет, склоняемся к первому варианту. И берём П1 с форой "-1,5" за 1.82.



Валуем выглядит ТБ 2,5 броска Овечкина за 1.85. Александр Великий старается играть на партнёров, но в матчах с сильными соперниками действует агрессивно. Четыре броска по воротам Чехии, пять досталось вратарю Швейцарии, шесть — Швеции и четыре — США. Гол Ови за 2.30 — по вкусу, а вот верх по броскам надо брать.



Заключительный вариант — наш любимый низ на двухминутные удаления, который стабильно доезжает в важных матчах. Судьи на ЧМ-2019 стараются не мешать играть топовым сборным и чаще всего остаются в тени. ТМ 8,5 малого штрафа за 1.70 — хорошо, можно даже взять ТМ 7,5 малого штрафа за 2.20».

Россия — Финляндия. Прогноз: Овечкин расчехлит Царь-пушку Финал с Канадой всё ближе, но финны очень хорошо играют против топ-сборных.