Эксперты оценили шансы Дзюбы перебраться в Англию в летнее трансферное окно

По мнению аналитиков, Артём Дзюба, скорее всего, продолжит карьеру в «Зените». Если нападающий сборной России останется в стане сине-бело-голубых, то сыграет ставка за 1.30 (вероятность 64%). Тем не менее букмекеры предлагают рассмотреть и другие варианты.



Переход Дзюбы в любой клуб английской Премьер-лиги к 1 августа 2019 года оценили коэффициентом 3.50 (23%), а в случае трансфера Артёма в одну из команд Чемпионшипа сыграет ставка за 10.00 (8%). Также специалисты считают, что форвард сборной России может продолжит карьеру под началом Леонида Слуцкого в голландском «Витессе». Поставить на указанное развитий событий можно за 15.00 (5%).



В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в 26 матчах, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач. В интервью Артём неоднократно выражал желание попробовать силы в зарубежном чемпионате.



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