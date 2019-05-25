«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка Испании

Известный телекомментатор Илья Казаков дал прогноз и сделал ставку на финальный матч Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» — «Валенсия».



Ставка: «Барселона» победит 2:0 за 7.75, «Валенсия» не забьет за 2.83.



«Ставлю на чистую победу «Барселоны» со счетом 2:0. Она недавно выиграла чемпионат, у футболистов праздничное настроение, в котором они проведут и финал Кубка. «Валенсия», возможно, лишится Гарая на этот матч: он травмирован, хотя и имеет шанс все-таки появиться на поле. Ключевой защитник, без него в обороне у оранжевых обязательно возникнут проблемы.



Во-первых, думаю, каталонцы забьют по голу в каждом тайме. Во-вторых, думаю, игра будет низовой — меньше 2,5 гола за матч. Ведь однозначно гости постараются сыграть в закрытый футбол. Ну и «Валенсия» не забьет — это тоже вполне прогнозируемый исход встречи».



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