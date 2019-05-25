«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Ильи Казакова на финал Кубка Испании

Известный телекомментатор Илья Казаков дал прогноз и сделал ставку на финальный матч Кубка Испании сезона-2018/19 «Барселона» — «Валенсия».
Ставка: «Барселона» победит 2:0 за 7.75, «Валенсия» не забьет за 2.83.
«Ставлю на чистую победу «Барселоны» со счетом 2:0. Она недавно выиграла чемпионат, у футболистов праздничное настроение, в котором они проведут и финал Кубка. «Валенсия», возможно, лишится Гарая на этот матч: он травмирован, хотя и имеет шанс все-таки появиться на поле. Ключевой защитник, без него в обороне у оранжевых обязательно возникнут проблемы.
Во-первых, думаю, каталонцы забьют по голу в каждом тайме. Во-вторых, думаю, игра будет низовой — меньше 2,5 гола за матч. Ведь однозначно гости постараются сыграть в закрытый футбол. Ну и «Валенсия» не забьет — это тоже вполне прогнозируемый исход встречи».
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»
- 25 мая 2019
-
19:30
-
19:23
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:20
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 24 мая 2019
-
19:00