Букмекеры оценили ставки на счёт в матче Россия — Финляндия

Сегодня, 25 мая, на чемпионате мира по хоккею в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в первом полуфинальном матче сыграют сборные России и Финляндии. Начало встречи — в 16:15 мск.
Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.45 (около 65% вероятности). Сделать ставку на сборную Финляндии можно за 5.50 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 5.70 (17%).
По оценке экспертов, наиболее вероятный исход встречи — ничья 2:2 (коэффициент 11.50). Также, по мнению букмекеров, вероятен счёт 3:1 и 4:1 в пользу россиян (по 12.0).
Следом идёт победа россиян 4:2 (12.50) и 3:2 (14.50). Ничья со счётом 1:1 и 3:3 оценена одинаковым коэффициентом 15.50.
На пути к полуфиналу подопечные Ильи Воробьёва одержали семь побед на групповой стадии, а в четвертьфинале команда Воробьёва переиграла в напряжённой борьбе американцев со счётом 4:3.
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