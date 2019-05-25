Россия — Финляндия: прогноз Александра Кожевникова на матч 1/2 финала ЧМ-2019

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч полуфинала чемпионата мира 2019 года по хоккею между сборными России и Финляндии. Игра состоится сегодня, 25 мая, в Братиславе на арене Ондрея Непелы.



Ставка: победа России минимум в 2 шайбы за 1.85



«Я думаю, что наши с разницей в одну-две шайбы победят, а может, и в три, если сильно и хорошо постараются. Почему? Просто будет сумасшедшая концентрация. Финны, конечно, не так сильны в своих, так сказать, скоростных качествах, наших надо будет догонять.



У России команда намного сильнее. Если они будут играть так же, как со шведами, в атаке, по такой же планке, то проблем у наших вообще не возникнет никаких. Ну и про реализацию моментов забывать не будем. Вратари там, у финнов, не такие сильные. С нашими стандартными бросками и скоростными качествами мы их, да и не только их, просто превосходим. Что и было на предварительном этапе, до четвертьфинала. Взять, например, шведов — они начали валять дурака. Думали, что наших уделают, но не тут-то было.



А финны всегда, — ну просто всегда! — вот эту шведскую дурь выбивают. А психологический фактор? Сколько раз они их обыгрывали — сами посмотрите. Я, конечно, говорю про то, что финны шведов обыгрывали на хороших турнирах. И такая, знаете, политическая вещь: финны считают себя сильнее шведов по всем показателям. Они и язык шведский учат, скандинавы же все.



Наши в этой игре выйдут с запредельным настроем, и дело за малым — реализовать все свои моменты. Вспомните четвертьфинал с американской сборной. Столько моментов! Забрасывай — не хочу. Просто не попадали в пустые ворота. Когда игра шла по принципу туда-сюда — там ведь тоже моменты были. Дважды с двух сторон были выходы «два в одного» как у нас, так и у них. Реализация — наше всё, забросим две-три — и здравствуй, финал, как говорится. С финнами будет другая игра, они откроются. Им просто некуда деваться. А в оборонительном плане они смотрятся посильнее, но предпочтение я отдаю нашей дружине».

