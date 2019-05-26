«Локомотив» — «Уфа»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч 30-го тура РПЛ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Локомотив» — «Уфа».
Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.85
«Финишная прямая в чемпионате России. «Локомотив» проводит отличный сезон. Пользуясь случаем, хочу поздравить «Локомотив» и Юрия Павловича Сёмина с трофеем. Сезон действительно хороший, и на приятной ноте «железнодорожники», уверен, собираются его завершить. Понятно, что в Лиге чемпионов команда уже сыграет, вопрос — с какой стадии начнет. И это как раз решит матч с «Уфой».
Думаю, «Локомотив» победит, своего не упустит. «Уфа»? Мне нравится, что делает Вадим Евсеев, но против москвичей в их нынешней форме его команде будет тяжело. Поставлю на тотал больше 2,5 гола. Думаю, «Локомотив» уйдет в отпуск с градом мячей в ворота соперников».
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