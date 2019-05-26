«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Эльвина Керимова на матч 30-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Краснодар» — «Рубин».



Ставка: тотал голов в матче больше 2,5 за 1.82



«В 14 домашних матчах этого сезона краснодарцы забили 28 мячей — в среднем два за игру. В последней игре сезона на своем поле команда Мурада Мусаева постарается порадовать своих болельщиков яркой игрой. В соперниках — немотивированный «Рубин», одержавший в этом сезоне лишь одну победу на чужих полях. А у «Краснодара» с мотивацией полный порядок — есть шанс зацепиться за прямую путёвку в ЛЧ и наверняка команде Мусаева хочется поквитаться с казанцами за поражение в первом круге (1:2).



Я думаю, команда Мурада Мусаева сыграет в свой футбол и игра получится результативной. Мой прогноз — «тотал голов в матче больше 2,5 за 1,82».