«Локомотив» — «Уфа»: прогноз Георгия Черданцева на матч 30-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Локомотив» — «Уфа».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.18



«Победа «Локомотива». Без текста и аргументов. За 1,18. Тот самый, несуществующий в букмекерстве, «верняк». На кону у «Локомотива» прямая путёвка в Лигу чемпионов, а это гарантированные 10 с лишним миллионов евро в бюджет клуба. Кто же будет рисковать такими деньгами?

Тем более что сопернику в этом матче ничего не нужно. Тем более что «Уфе», чтобы не ехать в Томск на стыковые матчи (а кто знает, куда лучше ехать, тем более что соперник «Уфы» определится только в субботу), нужна только победа, которую «Локомотив» не отдаст. Плюс хорошее настроение «Локо» после победы в Кубке. Так что шансов у «Уфы» не вижу».