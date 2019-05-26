«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 30-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 30-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Краснодар» — «Рубин». Встреча состоится в воскресенье, 26 мая, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре.



Ставка: победа «Краснодара» с форой "-1,5" за 2.00.



«Рубин» сейчас уже не тот, что некоторое время назад. В составе очень много молодежи. Даже нельзя выделить кого-то и назвать лидером команды. И сейчас в конце сезона нет задач. Есть какая-то неизвестность. Не совсем понятно, покинет ли команду Курбан Бердыев. На игроков все это накладывает отпечаток. Думаю, им будет сложно собраться на заключительную игру в сезоне, да еще и на выезде.



«Краснодар» на ходу. Одна из задач решена — команда завоевала медали и сыграет как минимум в квалификации Лиги чемпионов. Но есть еще возможность попасть в Лигу чемпионов напрямую. Для этого нужно выиграть и дождаться осечки «Локомотива». Но свою часть задачи «Краснодар» должен выполнить. Уверен, что так и будет. В последних турах уверенно играет команда Мусаева, много забивает, не мучается на поле.



Думаю, при поддержке болельщиков краснодарцы выиграют минимум в два мяча. Каборе и Перейра будут прощаться с клубом, городом. Они выложатся, попрощаются на мажорной ноте. Остальные их поддержат», — сказал Титов.