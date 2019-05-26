«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 30-го тура РПЛ

Экс главный тренер сборной России олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Оренбург» — «Спартак».
Ставка: победа «Оренбурга» за 3.75.
«Оренбург» оставил очень хорошее впечатление на всей дистанции чемпионата, особенно весной. Думаю, можно отнести команду к бескомпромиссным. Сегодня мы страдаем от того, что у нас находятся команды, готовые к компромиссу. А в футбольном и вообще спортивном мире этого не должно быть.
В шахматах раньше это было уместно — такие гроссмейстерские ничьи устраивали. А при чем здесь зрители? На шахматах-то их маловато, а когда их приходит десятки тысяч на футбол и требуют зрелища… Какие компромиссы?
Так что сказал бы, «Оренбург» оставляет хорошее впечатление по бескомпромиссности. Поэтому они должны выиграть у «Спартака». Красно-белые добились какого-то результата в последних матчах, но у них нет такого качества, какое есть у «Оренбурга».
- 26 мая 2019
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 25 мая 2019
-
22:44
-
20:00
-
19:30
-
19:23
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20