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Канада — Финляндия: котировки на финал ЧМ-2019 по хоккею

Канада — Финляндия: котировки на финал ЧМ-2019 по хоккею
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Сегодня, 26 мая, в финальном матче чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Канады и Финляндии. Начало встречи — в 21:15 мск.

Поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.85. Это примерно 51% вероятности. Сделать ставку на сборную Финляндии можно за 3.50 (28%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.50 (21%).

Вероятность чемпионства канадцев аналитики оценили коэффициентом 1.50. На Финляндию можно сделать ставку за 2.60.

Поставить на то, что команды забросят как минимум 5 шайб, можно за 1.70. На ТМ 4,5 шайбы можно поставить за 2.15.

По оценке экспертов, наиболее вероятный счёт встречи — 2:2 (коэффициент 10.00).

В полуфинале Канада обыграла Чехию со счётом 5:1, а финны с минимальным счётом переиграли Россию.

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