Россия — Чехия: прогноз Вячеслава Быкова на матч за 3-е место ЧМ-2019

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков дал прогноз на матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Чехии. Встреча начнётся в 16:45 мск 26 мая.
Ставка: победа сборной России в основное время за 1.50.
«Федерация хоккея России собрала просто прекрасную команду, одну из лучших за последние годы, это нужно приветствовать. Здорово, что все эти игроки приехали, но спорт есть спорт, в нем всякое может случиться. Нужно продолжать работать и стараться быть лучше в следующем году, а сейчас наша команда должна закончить этот турнир на победной ноте.
Все были сильно расстроены этим поражением — и наши болельщики, и зарубежные. Ко мне после матча здесь, в Словакии, многие подходили со словами поддержки, со словами, что хотели видеть в финале чемпионата мира именно нашу команду. Но жизнь продолжается, мы должны быть сильными, должны двигаться дальше, работать с молодежью, чтобы в наш хоккей был еще больший приток молодых и талантливых игроков», — сказал Быков.
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