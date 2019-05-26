Аналитики назвали ставки россиян на финальный матч ЧМ-2019 Канада — Финляндия

Финальный матч ЧМ-2019 по хоккею Канада — Финляндия начнётся сегодня, 26 мая, в 21:15 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



86% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу Канады, 13% — на Финляндию, 1% — на ничью в основное время.



На то, что команды забросят как минимум 5 шайб, поставлено 52% объёма рынка при коэффициенте 1.70. 48% приходится на то, что в матче будет меньше 5 шайб. Коэффициент этого исхода 2.15.



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу Канады. На этот исход поставлено 58% всех денег, принятых на матч. Также популярны ставки на успех канадцев с учётом овертайма и буллитов (22%), на победу Финляндии в основное время (9%), победу североамериканцев минимум в 2 шайбы (7%), и на триумф финнов с учётом овертайма и буллитов (4%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 130 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу Канады в основное время с коэффициентом 1.85.